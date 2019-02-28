Аким Алиу: «Стив Дауни – расист-социопат. Он сделал мою жизнь адом»

Защитник рассказал о несправедливом отношении к себе во время выступлений в OHL за .

«В 2005 году на крошечной арене в Виндзоре, Онтарио, я боролся за свою жизнь.

В том году я покинул родной дом в Торонто, чтобы играть в юниорской лиге Онтарио. Я был сырым 16-летним ребенком с большой мечтой.

Но с момента, как присоединился к «Виндзору», я стал мишенью. В команде был парень – топовый проспект, будущая звезда НХЛ, – и он посмотрел на меня, Акима Алиу, и решил сделать мою жизнь настоящим адом.

Он выкинул мою экипировку на улицу. Затем начал принижать меня перед товарищами по команде, тренерами. Он высмеивал мою одежду, то, как я разговаривал. Он был на два года старше меня и был восходящей звездой. Он властвовал надо мной, как будто я был никем.

Я мечтал о том, чтобы мои родители читали в газете о том, как их сын делает хет-трик в своей первой игре или помогает команде выйти в плей-офф. Вместо этого им пришлось читать о моем отказе раздеться догола в туалете клубного автобуса с тремя другими новичками. Проблема в том, что велось обсуждение. Я читал такие заголовки: «Аким Алиу, а что здесь не так?».

Тот же парень, который сыграл более 400 матчей в , подошел ко мне через несколько дней после того, как я отказался принять участие в его ужасном ритуале, и похлопал меня по плечу во время тренировки. Я обернулся, и он протолкнул свою клюшку мне в рот. Я потерял семь зубов за полсекунды. Кровь хлестала мне на грудь.

За несколько месяцев в «Виндзоре» я прошел через ад от расиста-социопата. Его зовут . Мне все равно, что он думает о том, как я его описал. Я бы сказал это ему в лицо сегодня. Тогда у него в сердце была только ненависть. Он посмотрел на меня и увидел черного мальчика со странным акцентом – я не понравился ему из-за этого. На меня напали из-за цвета моей кожи. Я знал это тогда», – написал Алиу.

«Дауни подъехал к новичку и ударил того клюшкой, выбив семь зубов». Он остановил дедовщину в юниорском хоккее, но сломал себе карьеру