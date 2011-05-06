Брызгалов о финале с Канадой на ЧМ-2009: «Третьяк говорил: «Даже если проиграем – уже серебро»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Илья Брызгалов Сборная Канады по хоккею Чемпионат мира по хоккею Чемпионат.com Хоккей

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов вспомнил финальный матч против команды Канады (2:1) на ЧМ-2009 в Швейцарии.

«У Канады и США в Берне-2009 были приличные команды. Очень серьезные! Но мы выходили и играли, сражались.

С сильным соперником всегда интересно играть. Такие игры приносят удовольствие и запоминаются. Когда обыгрываешь сильных соперников – сразу слезы, радость, все радуется, у девчонок с кокошниками тушь течет по лицу…

Финал с Канадой? Канадцы всех разносили в группе, мы по-разному добирались до финала. Хотя мы тоже все матчи выиграли.

Мы готовились к финалу спокойно, как всегда. Кто в дартс играл, кто в домино, кто чай пил. Обычная рутина и подготовка к игре.

Владислав Третьяк, правда, говорил: «Даже если проиграем – уже серебро!». Но кто хотел проигрывать?

Мы хотели выиграть золото, мы приехали за золотыми медалями. Для отчета и серебро хорошо, наверное, но спортсмен хочет быть первым и выигрывать золото», – сказал Брызгалов.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья