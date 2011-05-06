Брызгалов о финале с Канадой на ЧМ-2009: «Третьяк говорил: «Даже если проиграем – уже серебро»

Бывший вратарь вспомнил финальный матч против команды Канады (2:1) на ЧМ-2009 в Швейцарии.

«У Канады и США в Берне-2009 были приличные команды. Очень серьезные! Но мы выходили и играли, сражались.

С сильным соперником всегда интересно играть. Такие игры приносят удовольствие и запоминаются. Когда обыгрываешь сильных соперников – сразу слезы, радость, все радуется, у девчонок с кокошниками тушь течет по лицу…

Финал с Канадой? Канадцы всех разносили в группе, мы по-разному добирались до финала. Хотя мы тоже все матчи выиграли.

Мы готовились к финалу спокойно, как всегда. Кто в дартс играл, кто в домино, кто чай пил. Обычная рутина и подготовка к игре.

, правда, говорил: «Даже если проиграем – уже серебро!». Но кто хотел проигрывать?

Мы хотели выиграть золото, мы приехали за золотыми медалями. Для отчета и серебро хорошо, наверное, но спортсмен хочет быть первым и выигрывать золото», – сказал Брызгалов.