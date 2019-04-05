Задоров о коронавирусе: «Очевидно, кого власти поддерживают, а кого – нет. Люди понимают, где у них есть права, а где – фуфло»

Защитник поделился мыслями по поводу распространения .

– Мир сильно поменяется после ухода пандемии и снятия карантина?

– Смотря в чем. Меры предосторожности, гигиена – в этом отношения изменения будут. Например, даже если я сейчас с кем-то контактирую, даже с надетой маской, то мне уже некомфортно становится, когда он слишком близко ко мне подходит.

Много кто так же реагирует. В голову уже вбито, что это все неправильно, поэтому и в будущем люди станут соблюдать дистанцию и мыть руки. Лично я о таком задумаюсь.

Кроме того, во многих странах люди поняли, что происходит. Обойдемся без имен. Но очевидно, кого власти поддерживают в нынешних условиях, а кого – нет.

То же самое касается и бизнеса. В одних странах ты знаешь как выживать, в других – нет, поскольку у тебя не будет денег. Люди понимают, где у них есть какие-то права, а где – только фуфло. Это философский вопрос.

– Необычная ситуация.

– Да, но что делать. Вот вас вирус напрямую коснулся?

– Среди знакомых есть заболевшие.

– У папы в России была знакомая семья, где заразились и умерли все – папа, мама с дочкой. Коронавирус – страшная и серьезная вещь.

Любые меры предосторожности в такой ситуации это хорошо, поскольку всего об этой болезни мы не знаем и вакцину еще не придумали, – сказал Задоров.