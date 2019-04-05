Защитник «Колорадо» Никита Задоров поделился мнением о финансовых последствиях досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.

«Худший вариант – сезон полностью отменят и не будет прибыли за последние игры. Лига потеряет 1,3 миллиарда долларов, а каждый владелец – примерно по 50 миллионов.

Мы подписали соглашение, ничего не сможем сделать, и в следующем сезоне 75% зарплаты может улететь. Здесь есть система, проходят постоянные митинги и разговоры, есть слухи, что взрослые игроки откажутся играть. Может, меркантильно, но играть за 25% – ненормально.

Выход: найти что-то среднее, не просто взять и забрать все деньги. Надеюсь, сезон не закончился, доиграем плей-офф.

Когда эпидемия пойдет на спад, люди соскучатся по хоккею, могут вырасти цены на билеты. Плюс, Олимпиаду отменили, NBC может заплатить больше денег за трансляцию», – сказал Задоров в прямом эфире в инстаграме.