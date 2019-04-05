Задоров о новом контракте с «Колорадо»: «Переговоры пока не вели, будем решать после сезона»

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Защитник «Колорадо» Никита Задоров прокомментировал свою контрактную ситуацию.

Срок соглашения россиянина с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

Ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса.

«Я стабильный игрок второй-первой пары НХЛ. Я знаю, что буду продолжать играть в этой лиге. Как отыграю плей-офф, на столько денег я будут претендовать.

Будем решать после сезона. Я не нахожусь в подвешенном состоянии, я принадлежу «Колорадо» еще два года.

Пока никакие переговоры не вели, но я думаю, что сейчас никто переговоры не ведет. Думаю, в конце сезона мы спокойно поговорим, все хорошо будет», – сказал Задоров.

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