Задоров о новом контракте с «Колорадо»: «Переговоры пока не вели, будем решать после сезона»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров прокомментировал свою контрактную ситуацию.
Срок соглашения россиянина с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.
Ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса.
«Я стабильный игрок второй-первой пары НХЛ. Я знаю, что буду продолжать играть в этой лиге. Как отыграю плей-офф, на столько денег я будут претендовать.
Будем решать после сезона. Я не нахожусь в подвешенном состоянии, я принадлежу «Колорадо» еще два года.
Пока никакие переговоры не вели, но я думаю, что сейчас никто переговоры не ведет. Думаю, в конце сезона мы спокойно поговорим, все хорошо будет», – сказал Задоров.