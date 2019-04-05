Задоров о коронавирусе: «В Америке все не так страшно, как показывают в России. В Колорадо всего 6000 зараженных»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о ситуации коронавирусом в США.

«В Америке не так все страшно, по крайней мере, в Колорадо, как показывают в России. Я посмотрел статистику, сейчас полмиллиона заразилось, из них 45 процентов – в Нью-Йорке.

В Колорадо всего 6000 зараженных, а население штата – 6 миллионов, одна треть Москвы. Умерло 280 человек, это достаточно хороший показатель для нашего штата.

У нас тишина. Власти ввели меры предосторожности. Все равно на улицах много людей, но они держат дистанцию. Все умно делается, никто не собирается компаниями по 20 человек жарить шашлыки», – сказал Задоров в прямом эфире в инстаграме.