В Лас-Вегасе назовут 30 улиц в честь игроков «Голден Найтс» сезона-2017/18. Шипачева в списке нет

В планируют назвать 30 улиц в честь игроков «Голден Найтс», выступавших за команду в дебютном для клуба сезоне НХЛ-2017/18.

«Рыцари» выиграли Западную конференцию и дошли до финала Кубка Стэнли, в котором уступили «Вашингтону».

Новый перспективный участок застройки на севере города получил название «Ранчо Палмера».

Всего планируется возвести 405 домов, открытие первой очереди ожидается в июне. Главная улица получит название в честь самой команды (Golden Knights Way).

Помимо игроков, среди которых вратарь , форвард и другие, улицы также будут названы в честь тогдашних генменеджера команды Джорджа Макфи и главного тренера .

Добавим, что в список игроков, чье имя планируется увековечить, не вошли форварды Джеймс Нил и .

Также в списке пока нет улицы имени владельца клуба Билла Фоли.