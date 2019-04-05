В Лас-Вегасе назовут 30 улиц в честь игроков «Голден Найтс» сезона-2017/18. Шипачева в списке нет

Теги Марк-Андре Флери Джордж Макфи Жерар Галлан бизнес НХЛ Вадим Шипачев Вегас Райан Ривс Уильям Фоли Хоккей

В Лас-Вегасе планируют назвать 30 улиц в честь игроков «Голден Найтс», выступавших за команду в дебютном для клуба сезоне НХЛ-2017/18. 

«Рыцари» выиграли Западную конференцию и дошли до финала Кубка Стэнли, в котором уступили «Вашингтону». 

Новый перспективный участок застройки на севере города получил название «Ранчо Палмера».

Всего планируется возвести 405 домов, открытие первой очереди ожидается в июне. Главная улица получит название в честь самой команды (Golden Knights Way).

Помимо игроков, среди которых вратарь Марк-Андре Флери, форвард Райан Ривс и другие, улицы также будут названы в честь тогдашних генменеджера команды Джорджа Макфи и главного тренера Жерара Галлана

Добавим, что в список игроков, чье имя планируется увековечить, не вошли форварды Джеймс Нил и Вадим Шипачев.

Также в списке пока нет улицы имени владельца клуба Билла Фоли. 

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