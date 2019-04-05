Бывший тафгай Ларак: «Пытаться доиграть сезон бессмысленно. НХЛ хочет этого только для спасения доходов от ТВ»

Бывший тафгай клубов НХЛ Жорж Ларак выступил против возобновления сезона НХЛ.

Недавно он заразился коронавирусом и несколько дней провел в госпитале.

Бывший хоккеист обошелся без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и вскоре был отпущен домой.

«Требовать от игроков, чтобы они проходили тестирование и находились на карантине 2-3 месяца, оказавшись вдали от своих семей во время этого кризиса, – несправедливо и бесчеловечно.

То есть, я буду вынужден быть вдали от своей семьи и бояться того, что произойдет, когда меня нет? А если что-то случится, допустим, моя жена заболеет, и я захочу вернуться домой?

Сейчас нужно решать массу проблем, связанных уже со следующим сезоном. Пытаться спасти этот сезон для меня абсолютно бессмысленно. Многие нынешние игроки говорили об этом, в том числе и публично.

Единственная причина, из-за которой НХЛ хочет сделать это, заключается в спасении доходов от телевидения.

Игроки знают, что даже если они закончат сезон, плей-офф не будет настоящим из-за тех условий, в которые они будут поставлены. Это не будет похоже на завоевание самого трудного трофея в профессиональном спорте.

Вдобавок ко всему, играть без фанатов – это будет похоже на хоккей в тренировочном лагере», – сказал Ларак.