Бывший тафгай Ларак о коронавирусе: «Это худшее, что когда-либо со мной происходило. Нужны усилия, чтобы просто встать»

Бывший тафгай , и Жорж Ларак рассказал о том, как борется с коронавирусом.

«Это худшее, что когда-либо со мной происходило. Нужна вся моя энергия, чтобы просто встать. Коронавирус атаковал мои легкие, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы встать и почистить зубы.

Началось с того, что я побывал у доктора, так как почувствовал себя не очень хорошо. Я астматик, мне прописали лекарство, но лучше не стало. Вскоре доктор перезвонил и сказал, что у меня воспаление легких.

Когда я вернулся в больницу, то сразу подключили к кислороду, потому что мне было очень, очень плохо. Я сдал тест, и у меня нашли коронавирус. Думаю, сейчас моя болезнь в разгаре, у меня сильная лихорадка ночью. Я принимаю таблетки, мне ставят уколы. Трудно говорить, так как энергии совсем нет. Пройдет немало времени, прежде чем мои легкие очистятся. Придется побыть в больнице какое-то время.

Хоккей – это семья, правильно? Каждый раз, когда с кем-то что-то случается, нас всех это трогает. Я завершил карьеру в в 2010 году, но получил большую поддержку, это потрясающе.

Сейчас меня тревожат те люди, которые не воспринимают коронавирус всерьез. Они понятия не имеют, насколько это серьезно», – сказал Ларак.