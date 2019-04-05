Якупов о переходе в «Витязь»: «Хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело»

Нападающий Наиль Якупов поделился мыслями после перехода в «Витязь» из СКА.
«Переход в «Витязь» – это для меня новый вызов. Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело.
Но у меня все идет на позитиве, эмоции положительные. С удовольствием приступлю к работе.
Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА, мы сдружились со многими.
Сейчас срочно собираю вещи. Буду ждать с нетерпением открытия тренировочного лагеря «Витязя». Сейчас буду готовиться к сезону самостоятельно», – сказал Якупов.
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