Якупов о переходе в «Витязь»: «Хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело»

Теги СКА Витязь КХЛ Наиль Якупов Хоккей

Нападающий Наиль Якупов поделился мыслями после перехода в «Витязь» из СКА.

«Переход в «Витязь» – это для меня новый вызов. Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело.

Но у меня все идет на позитиве, эмоции положительные. С удовольствием приступлю к работе.

Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА, мы сдружились со многими.

Сейчас срочно собираю вещи. Буду ждать с нетерпением открытия тренировочного лагеря «Витязя». Сейчас буду готовиться к сезону самостоятельно», – сказал Якупов.

СКА обменял Якупова в «Витязь» на Колтыгина и права на Рубцова

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья