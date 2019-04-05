Денисенко о том, что в «Локомотиве» маринуют людей: «Без Ярославля я бы не добрался до НХЛ»

Бывший нападающий «Локомотива» высказался по поводу того, что в ярославской школе маринуют хоккеистов.

– Юные звездочки школы «Локо» из нее уходят, так как в команде маринуют игроков.

– Я горжусь тем, что играл за . Прошел всю вертикаль клуба. Были очень значимые победы и кубки. Влюбился в Ярославль за время, проведенное здесь.

У клуба сумасшедшие болельщики. Без Ярославля, без «Локомотива» не добрался бы до контракта в НХЛ. Спасибо вам всем огромное! Ярославль – мой дом, куда всегда буду возвращаться с огромным удовольствием.

Здесь я встретил настоящих друзей, и несмотря на то, что были недоброжелатели, хороших людей, которые мне помогали в быту и спорте, было гораздо больше.

Здесь я сформировался как личность, как хоккеист. Всегда играл на совесть и с душой. Вот это для меня важно.

– Недоброжелатели?

– Всякое бывало. Не хочу заострять внимание на негативе. Наоборот, хочу выделить тех людей, чей труд чаще всего незаметен.

Хорошие воспитательницы на базах, учителя в школе, работники дворца, тренеры в системе клуба и персонал главной команды. «Локомотиву» повезло с этими людьми, – сказал Денисенко.

В начале апреля стало известно, что 19-летний Денисенко будет играть за «Флориду».

Матвей Мичков: «В «Локомотиве» маринуют людей. Даже если игрок не подходит, его до конца тянут в КХЛ»