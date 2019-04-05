Матвей Мичков: «В «Локомотиве» маринуют людей. Даже если игрок не подходит, его до конца тянут в КХЛ»

15-летний нападающий поделился мыслями о переходе из «Локомотива» в СКА.

– Ваш переход из «Локомотива» в СКА стал очень резонансным. Чем был обоснован выбор?

– Сейчас там доверяют молодым ребятам.

Команда играет в атакующий хоккей еще с тех времен, когда там были Панарин, Шипачев, Дадонов, Ковальчук и продолжает это делать и в настоящий момент, поэтому я и перехожу в СКА.

– «Локомотив» тоже очень молодая команда. Недавно она даже установила рекорд по этому показателю в одном из матчей с «Витязем» – 21,5 года, кажется.

– Команда молодая, но не атакующая. Таких мастеров, как в СКА, хорошо играющих в нападении, в «Локомотиве» нет.

– Действительно ли в Ярославле существует определенная политика – зажимать индивидуальностей?

– Где-то – да, есть такое. Большой минус «Локомотива» в том, что даже если игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был – плохой или хороший.

До тех пор, пока он не станет лидером и не заиграет в первом звене. Но не каждому это дано. В маринуют людей.

– Но с ходу можно назвать десяток фамилий игроков, которых замариновали в .

– Я надеюсь, что не буду одним из них, – заявил Мичков.

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