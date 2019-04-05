Лямся утвержден на посту главного тренера «Салавата» («Чемпионат»)

Теги Салават Юлаев Николай Цулыгин КХЛ Томи Лямся Чемпионат.com Хоккей

Томи Лямся станет новым главным тренером «Салавата Юлаева», сообщает «Чемпионат».

По информации издания, руководство клуба утвердило кандидатуру финского специалиста. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

40-летний Лямся работает в тренерском штабе «Салавата» с 2017 года.

С 2012 по 2014 год он возглавлял «Йокерит», в сезоне-2014/15 был главным тренером «Пеликанс».

Срок контракта нынешнего главного тренера «Салавата» Николая Цулыгина истекает сегодня, 30 апреля.

Ранее появилась информация о том, что специалист покинет клуб.

Под руководством Цулыгина уфимцы дошли до финала Восточной конференции КХЛ в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».

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