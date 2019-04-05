Лямся утвержден на посту главного тренера «Салавата» («Чемпионат»)

Томи Лямся станет новым главным тренером «Салавата Юлаева», сообщает «Чемпионат».

По информации издания, руководство клуба утвердило кандидатуру финского специалиста. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

40-летний Лямся работает в тренерском штабе «Салавата» с 2017 года.

С 2012 по 2014 год он возглавлял «Йокерит», в сезоне-2014/15 был главным тренером «Пеликанс».

Срок контракта нынешнего главного тренера «Салавата» Николая Цулыгина истекает сегодня, 30 апреля.

Ранее появилась информация о том, что специалист покинет клуб.

Под руководством Цулыгина уфимцы дошли до финала Восточной конференции КХЛ в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».