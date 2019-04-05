Беттмэн допустил, что сезон НХЛ возобновится на 4 аренах без зрителей с 3 матчами в день

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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил информацию о том, что сезон может возобновиться в июле на четырех аренах без зрителей.

13 марта лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей.

Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем это предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно.

Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок», – сказал Беттмэн в интервью Sportsnet.

По его словам, лиге понадобятся четыре раздевалки калибра НХЛ на каждой арене, потому что в случае проведения трех матчей в день на одном стадионе для заезда и выезда команд нужны будут соответствующие процедуры санитарной обработки.

Что касается тренировочного лагеря, то, по мнению Беттмэна, он должен длиться не менее трех недель.

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