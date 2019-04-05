Крылов об увеличении потолка зарплат: «Резкие метания не пойдут на пользу имиджу КХЛ»

Председатель совета директоров , член совета директоров КХЛ Александр Крылов высказался о потолке зарплат в лиге.

В настоящий момент жесткий потолок на следующий сезон установлен на уровне 900 миллионов рублей.

– На этой неделе состоится внеочередное заседание совета директоров КХЛ. Основным вопросом повестки дня будет увеличение потолка зарплат до 1,3 млрд руб. Какая у вас позиция по этому вопросу? И как у функционера, который входит в состав руководящего органа лиги, и как у руководителя одного из топ-клубов этой лиги.

– Для меня очень странно, что такой вопрос выносят на совет директоров за несколько дней до открытия трансферного окна. Лига уже давно приняла решение о потолке в 900 миллионов рублей, никаких предпосылок к его пересмотру я не вижу. Многие клубы уже проделали в этом направлении огромную подготовительную работу, выстроили свою селекционную стратегию исходя из принятого решения.

Думаю, что такие резкие метания не пойдут на пользу имиджу КХЛ. Имиджу стабильной и планомерно развивающейся хоккейной лиги, которую все мы хотим делать привлекательной как для новых участников, так и для зрителей. А такой она может быть только при условии одинаковых возможностей для всех клубов.

Нельзя действовать в интересах нескольких команд из-за того, что они не могут разместить под этот потолок своих дорогостоящих игроков пятых-шестых звеньев. Они знали об этом потолке заранее, и это не повод пересматривать решение. Это неправильно.

Ведь потолок в 900 миллионов тоже был введен не просто так. Было много обсуждений, споров, после чего приняли это решение. Считаю, сейчас менять что-либо было бы абсолютно неправильным шагом, который навредит КХЛ, – сказал Крылов.