Сергей Гончар: «Малкин – сильнейший российский хоккеист современности, его талант неоспорим»

Тренер поделился мнением о выступлении форварда Евгения Малкина.

– Прошлый сезон для форварда «Питтсбурга» стал худшим по показателю полезности, несмотря на набранные 72 очка в 68 матчах. В этом сезоне на его счету «+7» в 55 играх и 74 очка.

– Женя сам понимал, что прошлый сезон он сыграл не на том уровне, которого от него ждали. Ему удалось хорошо провести лето, он отлично подготовился к сезону. Во время тренировочного лагеря находился в отличной форме. Также он больше стал обращать внимание на игру в обороне.

Понятно, что тренеры беседовали с ним. В частности, прилетал во Флориду после сезона, и там мы общались с Евгением. Было проведено много работы, которая принесла результат. А так Женя всегда играет на 100%, его талант неоспорим. Просто игра меняется, становится более тактически грамотной, увеличивается темп хоккея.

В связи с тем, что уровень игры вырос, каждую вторую или третью ошибку соперник использует. Если ты на какие-то мелочи перестаешь обращать внимание, то у соперника появляется больше возможности забросить шайбу или создать опасный момент. Женя теперь стал обращать внимание на большее количество мелочей в игре.

Я остаюсь при своем мнении и считаю, что Евгений – сильнейший российский хоккеист современности. Более разноплановый, более разносторонний, чем другие, он может играть в разных ситуациях, – сказал Гончар.