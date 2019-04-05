Сергей Гончар: «Я живу в США больше 20 лет. Не имею права оценивать, что происходит в России»

Тренер поделился мнением о высказываниях хоккеистов о политике.

– В последние годы хоккеисты, в частности , , и другие, неоднократно выражали свои политические взгляды. В частности, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» выступал с критикой в адрес Владимира Путина, а капитан «Вашингтон Кэпиталс» и Малкин, наоборот, поддерживают президента России.

– Мне очень трудно сравнивать в плане школ, образования, как работают медицинские учреждения. Я не имею права оценивать, что происходит в России, поскольку не обладаю полной информацией. Я живу в США больше 20 лет и не могу оценивать.

Когда спортсменов критикуют, то они говорят: «Ну вот лежит диванный аналитик, все знает и все понимает». Когда спортсмены, не работая в политике, не зная ситуации изнутри, не имея статистики, не имея всех фактов, говорят о политике, то меня все время это удивляет и умиляет.

Я мог бы что-то сказать, если бы был тем человеком, через которого проходят информация, денежные потоки, и мог бы оценивать, как сложится та или иная ситуация. А я человек в спорте и живу в Америке, не имея информации внутри России, и мои слова могут вызвать только улыбку. Что может сказать спортсмен, не владеющий фактами о ситуации в России? – сказал Гончар.

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