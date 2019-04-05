Овечкин выставил на аукцион возможность потренироваться с ним: «Покажу, как бросать в одно касание»

Нападающий «Вашингтона» присоединился к акции All In Challenge для сбора денег продовольственным организациям.

Россиянин выставил на аукцион лот со стартовой ценой 10 тысяч долларов.

Победитель проведет с форвардом 30-минутную тренировку, а также получит четыре билета на домашнюю игру , клюшку с автографом Овечкина и возможность посетить раздевалку команды после игры. Авиабилеты, проживание и трансфер также включены в стоимость.

«Я хочу, чтобы вы и ваш друг приехали в Вашингтон и встретились со мной после тренировки. Мы проведем 30 минут на льду, я покажу вам, как бросать в одно касание», – сказал Овечкин.

На данный момент стоимость лота составляет 13 500 долларов.

Собранные средства будут переданы в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи.

Напомним, нынешний сезон НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.