Овечкин выставил на аукцион возможность потренироваться с ним: «Покажу, как бросать в одно касание»

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присоединился к акции All In Challenge для сбора денег продовольственным организациям.

Россиянин выставил на аукцион лот со стартовой ценой 10 тысяч долларов.

Победитель проведет с форвардом 30-минутную тренировку, а также получит четыре билета на домашнюю игру «Вашингтона», клюшку с автографом Овечкина и возможность посетить раздевалку команды после игры. Авиабилеты, проживание и трансфер также включены в стоимость. 

«Я хочу, чтобы вы и ваш друг приехали в Вашингтон и встретились со мной после тренировки. Мы проведем 30 минут на льду, я покажу вам, как бросать в одно касание», – сказал Овечкин.

На данный момент стоимость лота составляет 13 500 долларов.

Собранные средства будут переданы в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи.

Напомним, нынешний сезон НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.

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