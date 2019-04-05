Егор Замула: «В «Филадельфии» спросили: «Остановишь Овечкина?» Я сказал: «Если что, врежу ему клюшкой по ногам»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула высказался о шансах сыграть за «Филадельфию».

– Вам ведь звонил Илья Воробьев? О чем говорили?

– Да, у нас был разговор буквально на одну минуту. Он спросил, приеду ли я в Магнитогорск – «Хотели с тобой поговорить». Сказал, что, если что-то пойдет не по плану, мы тебя с радостью встретим в «Магнитке».

– Что будете делать, если 1 июня нельзя будет полететь в США?

– Это будем обсуждать с моим агентом. У меня там форма, клюшки, мне не разрешили их забрать.

Руководство должно быть уверено, что я не выйду никуда на каток, не буду шайбы бросать во дворе. Они очень много денег вложили в операцию, я вижу, что я им нужен, и они ценят мое здоровье.

– Формально у вас есть право играть в уже в нынешнем сезоне. Были ли разговоры на эту тему?

– Я разговаривал с генменеджером, когда в Филадельфию приехал играть . Он спросил меня: сможешь остановить Овечкина? Я улыбнулся, сказал, что попробую. «А как попробуешь?» – «Если что, врежу ему клюшкой по ногам!»

Такого разговора, что сыграю уже в этом сезоне, пока не было. Но они видели, как я развиваюсь, а в конце сезона у защитников пошли травмы. Если бы не моя операция, может быть, мне бы и выпал шанс, – рассказал Замула.