Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд»

Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах .

Канадец забросил 894 шайбы и лидирует в истории лиги, россиянин с 706 голами занимает 8-е место.

«Возможно, однажды ему в голову придет такая мысль: «Хочу вернуться домой и выступать в КХЛ, ведь я все еще могу играть на высоком уровне». Мы этого не знаем. Это будет его решение.

Но я думаю, что ему нравится играть в «Вашингтоне» и в НХЛ, и мне кажется, он сделает все, чтобы побить [мой] рекорд», – сказал Гретцки.