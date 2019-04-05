В Беларуси были готовы изменить регламент хоккейного турнира ради приезда Кросби, Овечкина или Малкина

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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал, что организация могла внести правки в регламент, если звезды НХЛ захотели бы сыграть в матчах плей-офф. 

«В Англии принимают ставки на возможность участия в белорусском первенстве Месси, Роналду.

К сожалению, хоккейный чемпионат подошел к завершению, поэтому не говорят о том, что будут Кучеров или Кросби играть за «Юность» или за «Шахтер».

Думаю, мы бы внесли изменения в регламент и разрешили заявиться звездам мирового хоккея в плей-офф. Не было таких запросов.

Если бы Кросби, Овечкин, Малкин или кто-нибудь другой захотел бы сыграть в финальной серии экстралиги, это бы получилось», – сказал Савилов в эфире телеканала «Беларусь 5».

Напомним, в марте НХЛ остановила сезон из-за пандемии коронавируса.

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