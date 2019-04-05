рассматривает возможность возобновления сезона в мае.

Лига планирует начать играть не позднее 15 мая, сообщает журналист TSN Джино Реда.

Сейчас хоккеистам разрешили вернуться в родные города, они могут отправиться в любую страну. После перелета они должны соблюдать карантин до конца марта.

При этом отмечается, что по плану хоккеисты смогут начать тренировки с 29 апреля, проведя двухнедельный тренировочный лагерь, и после этого возобновить сезон.

Напомним, 13 марта НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из-за коронавируса.

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