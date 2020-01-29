Бодул о высказывании Лукашенко про коронавирус: «Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез»

Нападающий солигорского Дарко Бодул поделился мнением о пандемии коронавируса.

О коронавирусе

«Когда мы узнали, что лига стартует, это был тяжелый удар. Это был шок. Мы, игроки и обычные люди, кто следят за новостями, знаем, что творится в Европе. Но мы не можем ничего изменить».

О словах Александра Лукашенко про то, что коронавирус – это психоз

«Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез. Даже без мер со стороны властей на улицах стало значительно меньше людей, чем обычно. Я вообще не вижу пожилых людей».

О семье в Амстердаме

«В Нидерландах они не воспринимали вирус всерьез долгое время. Сейчас там тоже принимают очень жесткие меры – и я, возможно, долго не смогу увидеть свою семью. Это очень тяжело для меня», – сказал бывший игрок «Амкара».

Напомним, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса в мире.