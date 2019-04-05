Хартикайнен об уходе Умарка: «Буду скучать по величайшему хоккеисту, с которым я когда-либо играл»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен обратился к болельщикам после решения КХЛ досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

«Спасибо всем жителям Уфы. Это был отличный год с вами, ребята! Жаль, что все так закончилось, но давайте поставим на первое место самые важные вещи, а сейчас это здоровье людей. Пришло время для небольшого отдыха, но в следующем сезоне мы будем еще сильнее. Я вернусь на охоту!

Линус Умарк, я буду действительно скучать по одному из моих лучших друзей и величайшему хоккеисту, с которым я когда-либо играл», – написал Хартикайнен.

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