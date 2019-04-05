Артемий Панарин: «Запускаем свою линейку клюшек. Макдэвид, подумай»

Форвард «Рейнджерс» показал, чем занимается во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ из-за коронавируса.

Россиянин в шутку сообщил, что занялся изготовлением клюшек вместе с защитником Владиславом Гавриковым.

«В связи с приостановкой поставок из Китая, запускаем свою собственную линейку клюшек!

, подумай, может тебе не нужен ССМ», – написал Панарин в инстаграме, приложив также видео процесса.

В НХЛ возникла нехватка клюшек из-за эпидемий коронавируса в Китае