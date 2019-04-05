Артемий Панарин: «Запускаем свою линейку клюшек. Макдэвид, подумай»

Теги Рейнджерс Коламбус НХЛ Артемий Панарин Владислав Гавриков Коннор Макдэвид ахахаха Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин показал, чем занимается во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ из-за коронавируса. 

Россиянин в шутку сообщил, что занялся изготовлением клюшек вместе с защитником «Коламбуса» Владиславом Гавриковым. 

«В связи с приостановкой поставок из Китая, запускаем свою собственную линейку клюшек!

Коннор Макдэвид, подумай, может тебе не нужен ССМ», – написал Панарин в инстаграме, приложив также видео процесса. 

В НХЛ возникла нехватка клюшек из-за эпидемий коронавируса в Китае

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