Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ

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«Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Российский нападающий клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился голевой передачей.

28-летний форвард набрал 94-е очко в сезоне (32+62) и вышел на 4-е место гонке бомбардиров, обогнав нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона (93 балла).

Лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (110 очков), на втором месте идет его одноклубник Коннор Макдэвид (96 баллов), третий – форвард «Бостона» Давид Пастрняк (95 очков).

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