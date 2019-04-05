Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата (4:2).

Российский нападающий клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился голевой передачей.

28-летний форвард набрал 94-е очко в сезоне (32+62) и вышел на 4-е место гонке бомбардиров, обогнав нападающего «Колорадо» (93 балла).

Лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (110 очков), на втором месте идет его одноклубник Коннор Макдэвид (96 баллов), третий – форвард «Бостона» Давид Пастрняк (95 очков).