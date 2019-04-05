Владислав Третьяк: «Даже если НХЛ поедет на Олимпиаду, внушительная часть состава сборной России будет из КХЛ»

Президент ФХР поделился мнением о введении потолка зарплат в .

«Федерация хоккея России ознакомилась с решением совета директоров КХЛ о принятии суммы потолка зарплат. Подчеркну – у нас нет никакого конфликта с лигой, мы просто руководствуемся интересами сборной.

Повышение конкуренции в чемпионате КХЛ, безусловно, всегда помогает улучшению результатов национальной команды, но мы должны сохранить хотя бы часть ведущих игроков, что играют в России.

Мы не можем рассчитывать исключительно на хоккеистов, выступающих в , решения по участию игроков заокеанской лиги в Олимпиаде нет. И даже если решение будет, мы все равно возьмем лучших – и внушительная часть состава все равно будет из КХЛ.

Что касается чемпионатов мира, то костяк сборной в ближайшие годы будут составлять игроки из КХЛ. Даже в прошлом году, когда к нам смогли присоединиться многие лидеры из НХЛ, в составе сборной было 10 человек из КХЛ.

В последующих годах такого, скорее всего, не повторится из-за объективных причин: многие лидеры поздно завершают сезон, кто-то не сможет принять участия из-за травмы или будет измотан после длинного сезона», – заявил Третьяк.

В ФХР считают, что без побед сборной клубный хоккей не нужен широким массам

КХЛ ввела жесткий потолок зарплат. Он в лиге с самого основания, но никогда не работал