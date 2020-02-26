Дебют Ковальчука в «Вашингтоне»: ассист сопернику, незабитый буллит, 3 броска, 2 хита, «-2» за 14:39

Форвард Илья Ковальчук не отметился результативными действиями в дебютном матче за «Вашингтон» в чемпионате .

В третьем периоде игры с «Виннипегом» (4:3 Б) россиянин сделал обрез в зоне атаки, после чего нападающий «Джетс» Кайл Коннор забил гол.

В послематчевой серии буллитов Ковальчук не смог переиграть вратаря Лорана Броссуа.

Игровое время форварда составило сегодня 14:39 (0:56 – в большинстве), Ковальчук нанес 3 броска в створ ворот, применил 2 силовых приема, сделал 2 блок-шота, завершив матч с полезностью «-2».

В 40 играх сезона на счету Ковальчука 22 (9+13) очка.

Обмен Ковальчука в «Вашингтон» – скорее дружеская услуга, чем усиление. Он не сделает команду лучше