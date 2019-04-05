Ковальчук о дебюте за «Вашингтон»: «Я недоволен своей игрой, нужно исправляться»

Форвард Илья Ковальчук высказался после игры с «Виннипегом» (4:3 Б).

Это был первый матч россиянина в составе «Кэпиталс».

– Ваша первая игра за «Вашингтон». Как впечатления?

– Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня «минус два» – нужно исправляться.

– С чем это связано?

– Первый гол – я отдал рискованный пас, его перехватили и забили. Второй... Я там сменился, но все равно, нужно исправляться.

– Как вас приняла команда?

– Отлично. Знаю многих ребят, поэтому никаких проблем не было.

– Есть ли ощущение, что в «Вашингтоне» образуется русская пятерка, как когда-то в «Детройте»?

– Все может быть. Сегодня мы во втором периоде втроем чуть не вышли. Тренер нас назвал, но там вроде бы удаление случилось. Будем надеяться, что сыграем вместе, конечно.

– Ожидали, что вас поставлять вторым бить буллит?

– Да. Я всегда бью буллиты. В этом году забил два за «Монреаль». Сегодня нужно было сыграть чуть хитрее, но ничего страшного, – сказал Ковальчук.

Дебют Ковальчука в «Вашингтоне»: ассист сопернику, незабитый буллит, 3 броска, 2 хита, «-2» за 14:39

Обмен Ковальчука в «Вашингтон» – скорее дружеская услуга, чем усиление. Он не сделает команду лучше