Генменеджер «Вашингтона»: «Думаю, Овечкин и Ковальчук заранее обговорили, что хотят играть вместе»

Генеральный менеджер Брайан Маклеллан прокомментировал переход форварда из «Монреаля» в «Кэпиталс».

– Почему вы выбрали Ковальчука?

– Я думаю, он хорошо подходит для того, что нам нужно. Есть много позитивных отчетов касательно того, что он сделал в «Монреале». Мы считаем, что он подходит нашей команде. Мы думаем, что он может многое дать нам в атаке. Так много хорошего было сказано о нем на льду и за его пределами в «Монреале», что решение о его обмене далось нам очень легко.

– Как отреагировал Овечкин?

– Думаю, Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья. Они очень хорошо знают друг друга. Я думаю, они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, но у Ови был правильный подход к ситуации. Он сказал: «Если это имеет смысл, я бы хотел, чтобы это произошло, а если не имеет, тогда этому не суждено произойти». У него было зрелое отношение к этому, – сказал Маклеллан.

Овечкин – Ковальчуку: «Добро пожаловать в команду»

Обмен Ковальчука в «Вашингтон» – скорее дружеская услуга, чем усиление. Он не сделает команду лучше