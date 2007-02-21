Брызгалов об ОИ-2010: «Быков и Захаркин нас не слышали. И не слушали»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

– Был ли в той сборной России лидер, к которому все прислушивались?

– Нет. Там все были лидерами. Все звезды приехали.

У коротких турниров своя специфика. Для успеха в них нужна сильная хорошая тренерская рука. Дать идею, объединить ребят. Рассказать, что мы хотим воплотить в жизнь.

– А этого не было?

– К сожалению, нет. Знаете, я много думал об этом, размышлял по этому поводу. Но тогда я помоложе был, поэмоциональнее.

У меня, конечно, были претензии к Игорю Владимировичу Захаркину и Вячеславу Аркадьевичу Быкову. Но потом я многое переосмыслил.

Они просто не понимали, куда они едут и с кем будут играть. Не понимали, что это за турнир, какая на нем может сложиться ситуация. Они были не готовы. А пока ты на себе эту Олимпиаду не прочувствуешь...

Быков, допустим, ездил на Игры в качестве игрока. Но тогда энхаэловцами на них не пахло. И как для тренера все-таки это у него был первый такой опыт. Поэтому они просто не знали, что делать.

Ведь надо получить такой опыт, чтобы потом, учитывая эти ошибки, готовить следующую команду. А то, что мы – я в том числе – пытались им объяснить, донести словами, совсем не работало. Они нас не слышали. И не слушали.

С многими вещами так – пока не испытаешь на своей собственной шкуре, ничего не поймешь. Олимпиада в этом ряду.

Тебе могут тысячу раз повторять: «Не делай так, не делай так, будет плохо». А ты все равно за свое: «Да чего будет плохо-то?» Сделал – и реально плохо. И ты такой: «Чего ж я не послушал?» – сказал Брызгалов.

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