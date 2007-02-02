Дмитрий Свищев: «Посол США подчеркнул величие русской школы хоккея, показал, что спорт вне политики»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев отреагировал на высказывание посла США в РФ Джона Салливана.

Ранее Салливан назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина своим любимым хоккеистом и лучшим игроком в мире.

«Тот редкий случай, когда главу американской дипломатической миссии в России можно привести в пример в выстраивании отношений с нашей страной. Посол США недавно вступил на свой пост в Москве и, на мой взгляд, правильно начал. Он сказал справедливые слова в адрес выдающегося россиянина, независимо от того, в каком состоянии находятся российско-американские отношения.

Таким образом, Салливан показал, что спорт вне политики. Он подчеркнул величие русской школы хоккея, независимо от антироссийской риторики американского истеблишмента, к которой мы уже так привыкли.

Хорошо бы, если бы нескрываемый восторг посла США в России над Овечкиным, заслуженно получившим в прозвище «Александра Великого», отразился на установлении добропорядочных отношений Москвы и Вашингтона в самых разных сферах. Надеемся, что в будущем американский посол узнает, что Россия как величайшая страна мира славится не только хоккеем, но и достижениями в других видах спорта, а также наукой, культурой, искусством, и самое главное – самым доброжелательным, миролюбивым русским народом», – сказал Свищев.

Посол США в России: «Овечкин – лучший игрок во всем мире, квинтэссенция русского»