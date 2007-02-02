Посол США в России: «Овечкин – лучший игрок во всем мире, квинтэссенция русского»

Посол США в России Джон Салливан поделился мнением о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб – «Вашингтон». Это Александр Овечкин, он скоро достигнет отметки в 700 голов. По моему скромному мнению, Овечкин – лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет.

Овечкин – квинтэссенция русского. Сейчас ему 34, но я помню, когда ему было 18 и он был еще подростком. Когда он забрасывал шайбу, видны были страсть и радость подростка, сейчас ему 34, и эти эмоции у него остались, ему по-прежнему это нравится. Я видел, как он забросил первую шайбу, мне жаль, что не смогу увидеть, как он забросит 700-ю.

Однажды, я надеюсь очень не скоро, он забросит последнюю, надеюсь, я буду еще жив и увижу это. Он особенный игрок, особенный человек и отличный посол игры. Он любит игру и жизнь, это можно видеть по его лицу, по тому, как он общается с болельщиками и товарищами по команде. Его трудно не любить», – сказал Салливан.

Ранее Овечкин забросил 695-ю шайбу в НХЛ и вышел на 8-е место по голам в истории лиги.

Овечкин обошел Мессье! У него 11 шайб в 5 последних играх 🚀