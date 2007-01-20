Патрик Кэйн – 10-й американец, набравший 1000 очков в НХЛ. Быстрее него это сделали лишь трое

Форвард Патрик Кэйн сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (5:2) и был признан первой звездой.

Игрок набрал 1000-е (380+620) очко в чемпионатах , став 10-м в истории американцем, кому удалось достичь этой отметки.

Для этого Кэйну потребовалось 953 игры, и это четвертый результат среди американцев в НХЛ.

Быстрее него 1000-е очко набрали лишь трое: – в 815 матчах, Пэт Лафонтен (847) и Джо Маллен (935).

Кроме того, в возрасте 31 года и 61 дня Кэйн стал самым молодым американцем с 1000 очками в регулярках.

Он превзошел бывшего нападающего «Чикаго» , достигшего этого рубежа в возрасте 32 лет и 13 дней.

Сегодня Кэйн продлил результативную серию (4+11) до 10 матчей. Всего в 50 играх сезона он набрал 62 (24+38) очка.