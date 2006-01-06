Генич о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Это проблемы людей, которые не разобрались. Канал не виноват»

Комментатор Константин Генич поделился мнением о том, что канал показал финал МЧМ-2011 вместо сегодняшней игры Канада-Россия (3:4).

«Вчера и сегодня я смотрел матчи сборной России по Первому каналу. «Матч ТВ» в это время мог поставить любую трансляцию, выбрал счастливый для нас финал 2011 года. Красиво и патриотично.

Конечно, [люди] нормальные. Просто не разобрались слегка. Даже чиновники из Госдумы (председатель Комитета по спорту Михаил Дегтярев поздравил Россию с победой – прим. Sports.ru).

Мне просто реально смешно от этой истории. До какой степени надо стоять на своем, чтобы не признать: да, не разобрались. Бывает. И все равно доказывать, что кто-то виноват, кроме тебя самого. Ну, вот те кто не разобрались, совершили глупую ошибку. Корить могут только себя.

Меня все устраивает. Кроме поиска виноватых. Это проблемы людей, которые не разобрались. Канал тут точно не виноват», – написал Генич в твиттере, отвечая на комментарии.

«Матч ТВ» вместо финала МЧМ-2019 показал финал-2011. Некоторые болельщики (и Дмитрий Тарасов) думали, что Россия выиграла 🤯