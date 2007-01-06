Уткин о финале МЧМ на Первом канале: «Куча драм и ожиданий, а мы слышим только, как сухая гречка фамилий сыплется из двух серостей»

Журналист и блогер остался недоволен работой комментаторов матча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира (3:4).

«8 минут из 20 в большинстве. 0. Самый опасный момент – когда канадец коньком чуть не забил себе. Кстати, гениально среагировал их вратарь.

Тут куча драм и ожиданий. Зрительских нервов. А мы слышим только, как сухая гречка фамилий мелко сыплется из двух серостей. Ужасная работа», – написал Уткин в твиттере.

Первый канал транслировал матч в прямом эфире с комментарием Александра Кузмака и .