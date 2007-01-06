Уткин о финале МЧМ на Первом канале: «Куча драм и ожиданий, а мы слышим только, как сухая гречка фамилий сыплется из двух серостей»

Теги Василий Уткин молодежная сборная России телевидение молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Первый канал Андрей Юртаев Александр Кузмак Хоккей

Журналист и блогер Василий Уткин остался недоволен работой комментаторов матча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира (3:4).

«8 минут из 20 в большинстве. 0. Самый опасный момент – когда канадец коньком чуть не забил себе. Кстати, гениально среагировал их вратарь.

Тут куча драм и ожиданий. Зрительских нервов. А мы слышим только, как сухая гречка фамилий мелко сыплется из двух серостей. Ужасная работа», – написал Уткин в твиттере.

Первый канал транслировал матч в прямом эфире с комментарием Александра Кузмака и Андрея Юртаева.

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