Тарасов поздравил молодежку с победой, посмотрев матч МЧМ-2011 на «Матч ТВ». Позже объяснил, что это шутка

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил молодежную сборную России с победой, посмотрев финал МЧМ-2011.

показывал финал Канада – Россия (3:5), который состоялся в 2011 году.

В это же время канал» показывал прямую трансляцию финального матча, в котором Россия проиграла канадцам со счетом 3:4.

В сторис инстаграма Тарасов написал: «Пацаны, красавцы. С победой».

Позже футболист объяснил, почему опубликовал сторис: «Этот неловкий момент, когда переиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши парни не повторили успех».