Форвард «Вашингтона» прокомментировал достижение отметки в 10 лет в качестве капитана «Кэпиталс».

«Время летит очень быстро. Я хорошо помню тот день.

За эти десять лет были взлеты и спады, многое было. Но скучно не было. Многие говорили, что эта команда и этот парень ничего не выиграют. Что я могу сделать? Мы выиграли, а я стал первым русским капитаном, который поднял (Стэнли) над собой.

Брюс (Будро – экс-тренер – прим. Sports.ru) сказал: «Ты будешь нашим капитаном». Он объявил об этом на общем собрании, и все были очень рады и довольны. Все улыбались, хлопали, поздравляли меня. Это был важный день для меня и клуба.

Первые пару лет были тяжелыми. Мой английский был не очень хорош. Порой мне было сложно выразить свои мысли. Ребята мне помогали. У нас в составе было много опытных игроков. Я всегда мог на них положиться. Я наблюдал за ними, слушал, как они говорят, как ведут себя. Мне это очень помогло.

Мы становились сильнее с самого первого дня, все прибавляли. Бывали очень сложные ситуации, когда никто не знал, что будет дальше. Но мы держались вместе. А это главное. Потом мы выиграли Кубок. У нас как гора с плеч упала», – сказал Овечкин.

Овечкин – лучший левый нападающий десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet