Овечкин – лучший левый нападающий десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet

Телеканал Sportsnet опубликовал рейтинг лучших левых нападающих по итогам десятилетия.

Возглавил список капитан «Вашингтона» .

Второе место занял нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, третье – Тэйлор Холл ( ).

В топ-5 также вошли форвард Джонни Годро ( ) и капитан «Далласа» Джейми Бенн.

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