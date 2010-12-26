Овечкин – лучший левый нападающий десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet

Телеканал Sportsnet опубликовал рейтинг лучших левых нападающих НХЛ по итогам десятилетия.
Возглавил список капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Второе место занял нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, третье – Тэйлор Холл («Аризона»).
В топ-5 также вошли форвард Джонни Годро («Калгари») и капитан «Далласа» Джейми Бенн.
Овечкин вошел в первое звено 10-летия в НХЛ по версии NBC, Малкин – во 2-м, Макдэвида нет в списке
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