Овечкин – лучший левый нападающий десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet

Теги рейтинги Бостон Вашингтон Калгари Даллас Аризона Александр Овечкин НХЛ Джейми Бенн Тэйлор Холл Брэд Маршанд Джонни Годро Хоккей

Телеканал Sportsnet опубликовал рейтинг лучших левых нападающих НХЛ по итогам десятилетия. 

Возглавил список капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Второе место занял нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, третье – Тэйлор Холл («Аризона»).

В топ-5 также вошли форвард Джонни Годро («Калгари») и капитан «Далласа» Джейми Бенн.

Овечкин вошел в первое звено 10-летия в НХЛ по версии NBC, Малкин – во 2-м, Макдэвида нет в списке

Овечкин снова встретился с президентом США: поужинал, подарил свитер на Рождество

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья