Валерий Брагин: «Не скажу, что Аскаров сыграл плохо, но вратарь должен выручать в таких матчах»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о победе над командой Швеции (5:4 ОТ) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

«Играли очень неплохо, компактно старались сыграть, агрессивно. Пропустили необязательные голы после удалений, но самое главное – даже проигрывая, верили в победу и до конца играли.

Не скажу, что Аскаров плохо сыграл, но в таких играх… Надо еще посмотреть, что там за помехи были, но должен выручать вратарь в таких матчах.

Все ребята уже успокоились. Понимают, что самая главная игра завтра. Перед овертаймом самое главное было составить правильные пары нападающих.

Да, опять немножко удаления подвели. Эмоции, что ли, я не знаю.

Что могу сказать о Морозове? Да у нас в сборной все нормальные ребята, с хорошим будущим, много от них сейчас зависит, как развиваться будут. У нас была серьезная беседа с Иваном по итогам четвертьфинала, неважно он там сыграл. И это подействовало.

С Соколовым тоже разговаривали. Это чистая психология молодых игроков. Хорошо, что у нас имеется опыт работы с ними», – сказал Брагин.

Аскаров пропустил 4 шайбы и был заменен в полуфинале МЧМ

Россия – в финале МЧМ! Это был суперхоккей 👏