Роман Ротенберг: «Все видели, насколько были сильны шведы. Мы преодолели все сложности»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался после победы сборной России над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинале МЧМ-2020.

«Поздравляю всех болельщиков с победой. Всех, кто поддерживал нас.

Сейчас надо экономить силы, у нас есть время до воскресного финала, самая важная игра – следующая. Мы уже готовимся к ней. Я нахожусь в Остраве, вместе с нашей сборной.

Хочу поблагодарить всех за поддержку, команда все это чувствует. Все добрые слова, сказанные в ее адрес.

Сегодня мы смогли преодолеть все сложности. Боролись, соблюдали игровую дисциплину, играли с огромным желанием, поэтому все молодцы. Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России – это финал.

Все парни бились друг друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не проигрывали на этом турнире.

Теперь, повторюсь, переключаемся на финал», – сказал Ротенберг.

🎄Россия впервые с 2016 года вышла в финал МЧМ