Лемтюгов о маске Путина: «Британцы писали: «Лемти, это лучший перфоманс в истории». Русские: «Ты #####»

Нападающий Николай Лемтюгов рассказал о том, как надел маску президента РФ Владимира Путина после матча за британский .

– Из Англии вы взорвали русский интернет, надев в Шеффилде маску Путина. Как это вышло?

– У меня не было спешл плана. За несколько дней до Хеллоуина мы гуляли по торговому центру с женой и детьми, искали наряды на праздник.

И вдруг я вижу маски Трампа и Путина. На одной полке. Говорю жене: «Слушай, прикольно, надо на игру приехать в такой». Представляете, цивильный костюм и лицо Путина! Неплохой фан, да?

Но все же решил не покупать маску, забыли. И вот, домашняя игра с «Манчестером». Не «Юнайтед», но тоже ничего. Мы уверенно побеждаем, я делаю хет-трик, меня признают главной звездой матча.

А в Англии есть такая фишка – MVP должен как-то развлечь зрителей. Устроить мини-шоу, все дела. Так вот, объявляют меня, выходит болельщик, которому вручают мой свитер. И мне надо что-то делать… Вдруг администратор «Шеффилда» дает маску Путина и говорит: «Жена просила тебе передать. Сказала, ты знаешь, что с ней делать!»

Ну, у меня не осталось выбора, ха-ха! Оказывается, Лена купила маску. И партнеры по команде говорят: «Давай, Ники, будет круто!» Думаю: «Ну ок». И как только я нацепил маску Путина – зал просто взорвался. Болельщики были в экстазе.

Потом мне несколько недель подряд писали в директ инстаграма: «Лемти, это был лучший перфоманс в истории». В общем, Путин в Шеффилде зашел на ура.

– Русские тоже писали в инсту?

– О да… Но если у англичан был только позитив, то наши… Много меня оскорбляли, поливали, типа «ты ##### (мурло – прим. Sports.ru), как ты мог надеть маску Путина» и так далее. Одна сплошная грязь. Я в шоке был. Но не реагировал, ни с кем в перепалку не вступал. Смысл?

Смешно, что я больше ждал негатива от англичан. Мол, какой нахрен Путин в Англии, че ты творишь? А вышло наоборот: британцы – в восторге, русские – в бешенстве.

Я до сих пор получаю эти месседжи… Про то, какой я мудак, что посмел нацепить маску нашего президента. Ужас, – сказал Лемтюгов.

Лемтюгов в маске Путина – болельщикам «Шеффилда»: «Спасибо за теплый прием. Нет войне, из России с любовью»