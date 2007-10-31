Лемтюгов в маске Путина – болельщикам «Шеффилда»: «Спасибо за теплый прием. Нет войне, из России с любовью»

Форвард «Шеффилда» перед вчерашним матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм» (8:2) предстал перед болельщиками в маске президента России Владимира Путина.

«Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью», – написал Лемтюгов в инстаграме.

Добавим, что в этом матче команда играла в специальной форме в честь Хэллоуина, а российский нападающий сделал хет-трик.

В 12 матчах британской лиги у 33-летнего Лемтюгова 10 (4+6) очков, в 8 матчах Кубка – еще 7 (3+4) баллов.

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