Ротенберг о Кубке Первого канала: «В сборной России девять олимпийских чемпионов. Ни в одной команде такого нет»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о составе национальной команды на канала.

– Выбор кандидатов в сборную достаточно ограничен. Вас это не смущает?

– Я не совсем согласен. У нас есть глубина, но у нас много турниров. У нас очень много травм, серьезная конкуренция в КХЛ, но конкуренция – двигатель прогресса. Мы работаем, чтобы у нас было как можно больше молодых игроков.

Вы видите, что во многих клубах играют 18-летние. Многие кандидаты в молодежную сборную являются лидерами в своих командах КХЛ. Они могли играть в национальной сборной, но приоритеты расставлены. У нас задачи победить на МЧМ, ЮЧМ и других турнирах. В составе на Кубок Первого канала девять олимпийских чемпионов. Ни в одной сборной такого даже близко нет. У нас в составе чемпионы мира и обладатели Кубка Стэнли, известные на весь мир, – сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.

Билялов, Жафяров и Сошников вызваны в сборную России на Кубок Первого канала