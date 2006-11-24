Роман Ротенберг: «Хотим 200 тысяч профессиональных хоккеистов в России»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о новом мобильном приложении «Красная машина».

– Я правильно понимаю, что это мобильное приложение «Красная машина» превосходит аналоги из Канады и США – Hockey Canada Network и Mobile Coach USA?

– Вы совершенно правы. Наши приложение еще лучше, еще глубже. И оно доступно для всех. Причем будет постоянно обновляться, мы станем добавлять самые современные технологии.

Важно и то, как правильно патриотически воспитывать наших детей. После распада СССР мы во многом потеряли связь с родиной.

Раньше был комсомол, пионеры, октябрята. Можно по-разному к этому относиться. Но шло воспитание молодежи.

Мы этим занимаемся, причем хотим расширить количество профессиональных хоккеистов в стране. Сейчас их – 100 тысяч человек. А мы хотим довести минимум до 200 тысяч.

А для этого нужно выполнить наш план по строительству 400 катков… На это нужно пять лет. Один каток – 700 детей. И считайте сами, – сказал Ротенберг.

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