Ротенберг о приглашении Бэбкока: «На благо российского хоккея надо использовать все знания. Мы открыты к диалогу»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился информацией о приглашении уволенного из тренера Майка Бэбкока на форум в Россию.

«Мы пригласили на Международный форум [в декабре в Москве]. На этот форум приезжает много известных людей, там идем обмен мнениями на благо развития хоккея.

Бэбкок приглашен на форум, это площадка, где можно развивать хоккей, обсуждать, разговаривать. На благо российского хоккея надо использовать все знания, мы же работаем со специалистами из разных стран и открыты к диалогу», – сказал Ротенберг.

Бэбкок был уволен из 21 ноября.