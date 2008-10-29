Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала информацию о том, что у форварда «Питтсбурга» есть американское гражданство.

«Начнем с того, что у нас дети чиновников из аппарата Путина практически все живут то в Англии, то еще где. Человек живет на две страны, хочет – живет здесь или там. Почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать? Они же тоже россияне. Я считаю, это нормально, это не предательство.

Если бы он сбежал в Америку и поливал грязью Россию, то это было бы другое дело. Еще раз повторю, почему чиновникам и их детям можно жить в Америке и Англии, а Малкину нельзя? Нет, это не предательство.

У меня бы была такая возможность, то тоже бы уехала, имела бы два гражданства. У меня дочь старшая живет в Финляндии, и что, она предательница?

То, что Малкин размахивает и рекламирует то, что все хорошо – это не показуха. Думаю, Евгений сердцем любит свою родину», – сказала Резцова.

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