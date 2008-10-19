Гусев провел на льду 8 минут в матче с «Ванкувером». Меньше всех в «Нью-Джерси»

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не набрал очков в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (1:0).

В составе «Дэвилс» россиянин провел на льду меньше всех времени и меньше всех смен.

Гусев сыграл 8 минут и 2 секунды (12 смен, 1:37 – в большинстве) и не нанес ни одного броска по воротам.

В этом сезоне Гусев набрал 3 (2+1) очка в 8 играх.

Тренер Гусева о «Нью-Джерси»: «Они дебилы, что ли? Зачем брать человека за 4 млн долларов в четвертое звено?»

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