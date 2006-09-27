Вячеслав Фетисов: «Блатным детям покупают место в составе. Это чисто российское ноу-хау»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее.

– Лет семь назад, когда я возглавлял комитет по спорту в Совете Федерации, ко мне с этим вопросом пришли родители. Которые просто подсчитали все цифры.

На тот момент рынок подкаток, всевозможных доплат за игру, за место в пятерке, составлял 30 миллионов долларов. Наличными. И это – только в Москве.

– Тридцать миллионов долларов? В детском хоккее?!

– Да. Был отправлен депутатский запрос в федерацию. И не один. Ответили отпиской, что все это ерунда, все у нас хорошо.

– Не возникает ощущения, что все, чем вы занимаетесь в Госдуме, это какая-то профанация: ничего нельзя сделать, ни на что нельзя повлиять?

– Мы много чего делаем на самом деле, помогаем людям. Просто спорт у нас – это какая-то отдельная история. И да, там своя жизнь.

– Не могу понять другого. В советские времена в каждом из отечественных клубов играли звезды первой величины, при этом каждый год в составах появлялись молодые талантливые игроки. Сейчас же такое ощущение, что, несмотря на огромные деньги, которые крутятся в российском хоккее, каждый талантливый игрок стремится как можно раньше убраться из страны в и уже там отвоевывать себе место под солнцем.

– Я уже говорил об этом сто раз, могу повторить. Пока у всех наших клубов не будут равные возможности, прогресса не будет.

У нас есть несколько клубов-олигархов, которые все забирают под себя, якобы в интересах сборной. Потом в сборную приезжают энхаэловцы – и задаешься вопросом: а для чего все делается, если на чемпионаты мира приезжают в основном ребята из-за океана?

Наверное, смысл какой-то в этом есть. Но точно не спортивный, точно не для прогресса игроков и точно не для будущего страны.

Поэтому ребята и убегают из России как можно быстрее, и за счет конкуренции, за счет ежедневной борьбы, растут. Какой может быть прогресс, когда большинство российских клубов попросту неконкурентоспособны в сравнении с двумя-тремя лидерами?

Плюс еще и блатные дети, которым сегодня просто покупают место в составах. Это чисто российское хоккейное ноу-хау, как мне кажется. Ни в одной точке мира людям в голову не придет платить за бесталанного ребенка деньги, чтобы он играл в первом звене. Зачем?

В 18 лет он приходит на рынок и никому там не нужен. То есть, получается, ты за собственные деньги исковеркал судьбу своего ребенка, изуродовал тренера, сам себя обманул. И в чем кайф? – сказал Фетисов.