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Фетисов о Кузнецове: «Если у тебя проблемы, то нечего ездить в сборную. Безрассудная история»

Теги Сборная России по хоккею дисквалификации Вашингтон Вячеслав Фетисов НХЛ допинг Чемпионат мира по хоккею Евгений Кузнецов Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

– Неприятно, что в тот момент, когда у нас налаживается ситуация с допингом в целом, мы получили приглашение на Олимпийские игры в Токио, взрывается вот такая бомба. Я считаю, что если у тебя есть проблемы, ты о них знаешь, то нечего ездить в сборную. Нужно понимать, что это не только твоя имиджевая составляющая, это имидж хоккея, ветеранов, которые творили историю вида спорта.

– Вас новость о дисквалификации Кузнецова шокировала?

– Да, я просто в шоке. Но на самом деле все просто. Ты понимаешь, что едешь на чемпионат мира, где будет допинг-контроль. Безрассудная история получается. При этом парень – симпатичный вроде, но ситуация для меня запредельная. Неприятно, я очень сильно расстроился. Самое главное, что людей интересует – а что же будет с нашей сборной? Никто не думает, что проблема гораздо глубже, она требует сожаления и понимания, что происходит.

– Как Кузнецову выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?

– Для него это вторая история, до этого еще какое-то видео с ним по ютубу гуляло. Надеюсь, что все эти последние негативные события с нашими спортсменами послужат им уроком. Для них самих, прежде всего. Им дальше жить, им растить детей, выходить на публику, общаться с болельщиками. Это урок для самого спортсмена и всех тех, кто в большом спорте находится.

Мы не должны забывать, что звезды должны соответствовать всем критериям, ведь они являются примерами для многих мальчишек в разных странах мира. Каждый из них должен понимать: это его ответственность – соблюдать все, что связано с этикой и имиджем звезды. Надеюсь, Кузнецов поймет, что это все ему совсем не нужно. Впереди у него, надеюсь, большая карьера, жизнь ведь только начинается, – сказал Фетисов.  

❌В пробе Кузнецова найден кокаин. Форвард сборной России дисквалифицирован на 4 года

Кокаин из организма выводится быстро. Кузнецов употреблял его либо во время ЧМ, либо перед стартом

Сегодня я перестал болеть за одного из любимых хоккеистов

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