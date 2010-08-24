Фетисов о Кузнецове: «Если у тебя проблемы, то нечего ездить в сборную. Безрассудная история»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию форварда Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

– Неприятно, что в тот момент, когда у нас налаживается ситуация с допингом в целом, мы получили приглашение на Олимпийские игры в Токио, взрывается вот такая бомба. Я считаю, что если у тебя есть проблемы, ты о них знаешь, то нечего ездить в сборную. Нужно понимать, что это не только твоя имиджевая составляющая, это имидж хоккея, ветеранов, которые творили историю вида спорта.

– Вас новость о дисквалификации Кузнецова шокировала?

– Да, я просто в шоке. Но на самом деле все просто. Ты понимаешь, что едешь на чемпионат мира, где будет допинг-контроль. Безрассудная история получается. При этом парень – симпатичный вроде, но ситуация для меня запредельная. Неприятно, я очень сильно расстроился. Самое главное, что людей интересует – а что же будет с нашей сборной? Никто не думает, что проблема гораздо глубже, она требует сожаления и понимания, что происходит.

– Как Кузнецову выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?

– Для него это вторая история, до этого еще какое-то видео с ним по ютубу гуляло. Надеюсь, что все эти последние негативные события с нашими спортсменами послужат им уроком. Для них самих, прежде всего. Им дальше жить, им растить детей, выходить на публику, общаться с болельщиками. Это урок для самого спортсмена и всех тех, кто в большом спорте находится.

Мы не должны забывать, что звезды должны соответствовать всем критериям, ведь они являются примерами для многих мальчишек в разных странах мира. Каждый из них должен понимать: это его ответственность – соблюдать все, что связано с этикой и имиджем звезды. Надеюсь, Кузнецов поймет, что это все ему совсем не нужно. Впереди у него, надеюсь, большая карьера, жизнь ведь только начинается, – сказал Фетисов.

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